Burgemeesters Flevoland: ‘Winkels open? Dan ook horeca en cultuur’

Protestacties

Wat betekent dat laatste? ,,Wat we tot nu toe hebben gedaan is dat we in gesprek gaan’’, zegt woordvoerster Elaine Bezemer van de gemeente Lelystad. ,,Als dat niet helpt dan geven we een waarschuwing en daarna gaan we pas over tot een eventuele boete. In 9 van de 10 gevallen komen we eruit door het voeren van een gesprek.’’