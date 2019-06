Bus kost provincie Flevoland extra geld

video Verwarring over doelwit handgra­naat Urk

17 juni Op Urk is verwarring ontstaan over het doelwit van de handgranaat die afgelopen nacht werd gevonden bij een bedrijfspand aan het Westgat. Eigenaar Gerrit Bakker (33) van het bedrijf PetsFish dacht in eerste instantie dat de granaat aan zijn deur hing. Hij zegt nu van de politie te horen hebben gekregen dat het explosief aan de deur van zijn buurman hing. De politie wil dat noch bevestigen, noch ontkennen.