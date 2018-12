Busje pakketbezorger brandt compleet uit in Zeewolde, pakjes gered

Noordoost­pol­der verhoogt tarief huishoude­lij­ke hulp

14:24 Met ingang van het nieuwe jaar gaat het pgb-tarief voor huishoudelijke hulp in de gemeente Noordoostpolder met een euro omhoog naar 15 euro per uur. Volgens burgemeester en wethouders is dit ‘een aantrekkelijk tarief’ voor het inschakelen van hulpen die afkomstig zijn uit het eigen sociale netwerk.