Busje slaat over de kop op A6 en zorgt voor forse vertraging in avondspits van Lelystad naar Emmeloord

Video Handelaren uit regio over vuurwerk­ver­bod: ‘Zorg ontlasten? Het kan druk worden op de eerste hulp’

13 november Grote vuurwerkhandelaren in deze regio zeggen dat het vuurwerkverbod wel eens averechts kan uitpakken. Veel mensen zullen illegale knallers in huis halen, verwachten ze. ,,De overheid wil de zorg ontlasten, maar dit kan tot grote drukte in de ziekenhuizen leiden.’’ En: ,,Dat verbod is een stomme beslissing.’’