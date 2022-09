Busvervoer in Flevoland vandaag plat door staking: ‘Jaren roofbouw gepleegd op personeel’

Markt­plaats­deal loopt uit de hand: man bedreigd met wapen in Lelystad

Een deal via Marktplaats liep voor een 26-jarige man uit Enschede helemaal verkeerd. Hij dacht in Lelystad een aanhanger te kopen, maar kreeg een vuurwapen op zich gericht. De daders gingen er met onbekende buit vandoor. De politie is op zoek naar drie mannen en getuigen van de overval.

2 september