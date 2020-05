Buurman probeert brandend schuurtje te blussen in Tollebeek

Bezoeker en patiënt mogen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk alleen nog binnen via triagetent

11 mei Ook de vestiging van St Jansdal in Lelystad heeft sinds vandaag een tent voor de hoofdingang gekregen. ,,Reden voor de tent is dat er sprake was van te veel opstoppingen in de entreehal,’’ zegt woordvoerder Anneke Plette van het Harderwijker ziekenhuis. ,,We willen de doorstroming sneller laten verlopen, daarom vangen we de mensen nu buiten op.’’