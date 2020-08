Buurt in Zeewolde zal ‘levensgevaarlijke’ afvalcontainer moeten pikken

Gedupeerd echtpaar uit Marknesse stapt naar de rechter om ‘kavelgate’

19:00 Harrie (66) en Geke (67) Metselaar uit Marknesse stappen naar de rechter in de hoop alsnog zo snel mogelijk te kunnen starten met de bouw van hun droomhuis. Dat kan nu niet omdat er onduidelijkheid is ontstaan of de gemeente Noordoostpolder, die de kavels wil verkopen, wel de eigenaar van de grond is. Geke en Harrie zijn het wachten zat en treffen de Rabobank en Nebo Vastgoed volgende week in de rechtbank.