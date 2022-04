Buurt opgeschrikt door schoten vanaf balkon Lelystad: 44-jarige bewoner aangehouden

Tim (27) veroor­zaakt ernstig ongeluk in geleende Mercedes en krijgt taakstraf: ‘Zeer onvoorzich­tig’

Zijn ene collega belandde in coma. De ander liep een whiplash op. Zelf kwam de 27-jarige Tim S. er beter vanaf toen hij met een geleende Mercedes hard op een boom knalde in Lelystad. Vandaag hoorde hij zijn straf, die lager was dan de eis van justitie.

