Buurtvereniging Noorderhoofd op Urk wint Kern met Pit-trofee voor duurzaam sproeisysteem

'Agressieve' muggen plagen buurt in Emmeloord: 'Zat op de bank en voelde iets kriebelen'

Ze komen als het donker is, plakken tegen ramen en muren en dringen als het even kan huizen binnen. Muggen. Niet een paar, nee hele wolken. Een buurt in Emmeloord heeft er al dagenlang last van. ,,Ik heb mijn hele huis potdicht gemaakt. Het lijkt wel een Egyptische plaag!’’

18 januari