Cabarettrio uit de Noordoostpolder gaat nog één keer los

Biddinghui­zen maakt zich zorgen om leefbaar­heid

5 juli Dorpsbelangen Biddinghuizen maakt zich zorgen over de leefbaarheid in het dorp. Voorzieningen dreigen te verdwijnen, vrijwilligers haken af. Het dorp vraagt de politiek om hulp. ,,Wij willen ze wakker maken'', zegt voorzitter Willem Feiken over de raadsfracties.