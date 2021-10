Caroline van der Plas bezoekt ‘mislukte’ Oostvaardersplassen: ‘Mooi gebied, maar voor wie doen we dit?’

Vaccinatie­bus gaat voorlopig nog door met bezemronde: ‘Blij met elke prik’

17 oktober Je zou denken dat iedereen die een coronaprik wilde, zich onderhand wel een keer gemeld heeft. Toch trekken de vaccinatiebussen van de GGD, waar je zonder afspraak in de lunchpauze of tijdens het shoppen terecht kunt, nog steeds publiek. Soms zelfs meer dan verwacht, merkte arts Siem Looijen van GGD IJsselland onlangs nog, toen de bus een dag in het dorp Tuk bij Steenwijk stond.