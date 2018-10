Casino Lelystad moet na bijna dertig jaar dicht

Onbegrijpelijk

De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat een termijn van een aantal maanden om het bedrijf te sluiten ‘niet onredelijk kort’ is. Het gevolg is dat de deuren van Magic Apple na bijna dertig jaar inmiddels op slot zitten en vijftien medewerkers hun baan kwijt zijn. Directeur-eigenaar Van Amstel is teleurgesteld. ,,Onbegrijpelijk dat dit in Nederland kan. Een bedrijf sluiten binnen een half jaar is in mijn ogen absoluut te kort. Andere gemeenten, zoals Amsterdam, trekken daar drie jaar voor uit.”