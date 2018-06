CBS: 'Jarige' IJsselmeerpolders brachten land meer dan menigeen denkt

Flevoland groeide qua bevolking, economie en werkgelegenheid in de periode 1995-2016 sneller dan Nederland als geheel. Hetzelfde geldt voor de Noordoostpolder en Urk, maar daar is het verschil ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde minder groot.

Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ter ere van honderd jaar bestaan van de Zuiderzeewet, die de start aankondigde van de aanleg van de Afsluitdijk en de vier zogenoemde IJsselmeerpolders Wieringermeer, Noordoostpolder, en de Oostelijke en Zuidelijke Flevopolder.

Bevolking

De polders samen bestrijken bijna vijf procent van de oppervlakte van Nederland en er woont 2,3 procent van de Nederlandse bevolking. 66 Procent van de polder-inwoners woont in Almere en Lelystad.

De bevolking in Flevoland is in de loop der jaren gigantisch gegroeid: van de eerste tweehonderd in 1956 naar inmiddels 345.000. Sinds 1976 met de aanwijzing van de groeikernen Almere en Lelystad, nam de bevolking jaarlijks (tot 2005) met bijna 7.000 personen toe. Vooral Almere was een tijdlang 'hot' bij twintigers uit de Randstad. Begin jaren tachtig had Flevoland dan ook de jongste bevolking van Nederland. Na de jaren negentig liep de instroom van jonge gezinnen drastisch terug en is de leeftijdopbouw van Flevoland meer gaan lijken op die van de rest van het land.

De bevolkingsdichtheid van het zuidelijk deel van Flevoland is vanaf 2003 groter dan die van Nederland. In 2017 woonden er 593 mensen per vierkante kilometer tegenover 507 mensen per vierkante meter in Nederland.

Landbouw

Nog steeds wordt 65 procent van het landoppervlakte in de IJsselmeerpolders bewerkt door landbouwers, tegen 55 procent in Nederland. De grootste landbouwbedrijven staan in het zuiden van Flevoland, gemiddeld 66,5 hectare grond per bedrijf. In Flevoland zijn de meeste biologische landbouwbedrijven per landbouwoppervlak te vinden (14 procent).

De meeste grond wordt er gebruikt voor de akkerbouw (was 81 procent, nu 70 procent). Aardappelen, suikerbieten en zaai-uien zijn de meest verbouwde akkerbouwproducten. Landbouwbedrijven zijn in Flevoland groter dan in de rest van Nederland. Door de vruchtbare kleigrond zijn de opbrengsten er ook groter. Ter vergelijking: per hectare 106 ton suikerbieten tegen gemiddeld 92 ton per hectare in de rest van Nederland.

Economie

De economie in Flevoland groeide er als een tierelier. Vergeleken met 1995 was die in 2017 met 130 procent gegroeid. Het economische aandeel van de landbouw werd in de Noordoostpolder wel minder groot; van een kwart in 1995 naar 16 procent twintig jaar later. Maar dit is nog veel meer dan in de rest van Nederland.

Visserij

Er was een groep die er niet op vooruit ging door de drooglegging van de IJsselmeerpolders, concludeert het CBS, en dat waren de vissers. De opbrengsten uit de visserij op het IJsselmeer namen sterk af. Begin jaren tachtig was de opbrengst nog maar twee procent van de totale Nederlandse visserij.