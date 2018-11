CDA en VVD stellen eisen aan opening Lelystad Airport

Omdat het luchtruim boven Nederland overvol is, moeten vluchten van en naar het nieuwe vakantievliegveld in Lelystad gebruikmaken van zogenoemde laagvliegroutes. Daartegen bestaat veel weerstand in met name Oost-Nederland. De komende jaren werkt Luchtverkeersleiding Nederland aan een herziening van het luchtruim. Doel is om onder meer de laagvliegroutes van Lelystad te verplaatsen naar het hogere luchtruim.