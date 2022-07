CdK Flevoland hint in appjes wel degelijk naar link tussen aanmeldcentrum en ‘grote projecten’ in Noordoostpolder

MET VIDEO Leek alsof iedereen blij was met aanmeldcen­trum voor asielzoe­kers in Bant, maar de gemeente is dat juist niet

Het Rijk wil een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers laten bouwen in Bant, vlak bij het al bestaande azc in Luttelgeest. In de Noordoostpolder reageren ze not amused. ,,We dragen hier al genoeg ons steentje bij, waarom nou juist onze gemeente?’’

7 juli