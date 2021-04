Cees Verdam, GGD-directeur Publieke Gezondheid in Flevoland, op 53-jarige leeftijd overleden: ‘Hij stond voor iedereen klaar’

Cees Verdam, directeur Publieke Gezondheid van GGD Flevoland, is gisteren overleden. Dat maken de directies van GGD Flevoland en Veiligheidsregio Flevoland bekend. Verdam is 53 jaar geworden.

,,Cees Verdam is dertien jaar lang met passie onze stuurman van GGD Flevoland geweest. Vol energie heeft hij zich ingezet voor de publieke gezondheid en ambulancezorg in Flevoland. We verliezen in hem niet alleen een bevlogen bestuurder, maar ook een collega die voor iedereen klaar stond’’, zegt Marjan Vluggen, plaatsvervangend DGP van GGD Flevoland. ,,We zullen zijn warmte, humor en doortastendheid enorm missen. We wensen zijn familie alle kracht toe bij het verwerken van dit verlies.’’

Quote We gaan zijn inspanning en verbinden­de krachten missen John van der Zwan , Regionaal commandant

Verdam heeft zich sinds 2017 ook ingezet voor de samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In 2018 is hij aangesteld als voorzitter veiligheidsdirectie Flevoland. John van der Zwan, regionaal commandant en voorzitter van de veiligheidsdirectie Gooi en Vechtstreek: ,,We gaan zijn inspanning en verbindende krachten missen. Ook wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.’’

Verdam was nauw betrokken bij de proef met grootschalig testen op corona in Dronten. Het was een ‘flinke operatie’ om genoeg personeel te vinden, zei hij eind januari nog in een gesprek met de pers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.