Celina Vonk (22) waarschuwt boeren na ongeluk met hagelnieuwe motor voor ‘dikke laag modder’ op weg in Marknesse

Celina Vonk (22) kocht gisteravond in Emmeloord haar eerste motor. Een kwartier na de aankoop gaat het mis: bij Marknesse krijgt haar vriend, die motorrijinstructeur is, een ongeluk wanneer hij rijdt over een dikke laag modder. Vonk zoekt getuigen om de schade te kunnen verhalen én wil boeren met de oogsttijd waarschuwen.

Na aankoop van de motor rijdt Celina in haar auto met achter haar aan haar vriend Jeroen Hooijer op de motor. ,,Zonder dat er waarschuwingsborden stonden, kwamen we in een spekgladde en levensgevaarlijke situatie terecht. Er lag plots een wel tien centimeter dikke laag modder waar je niet omheen kon’’, vertelt de geschrokken Vonk daags na het ongeluk.

Machteloos toekijken

Met haar auto komt Vonk op de Marknesserweg in de slip, maar ze weet de auto zonder schade tot stilstand te krijgen. ,,Ik keek echter machteloos toe hoe Jeroen onderuit ging. Gelukkig is hij niet doorgegleden naar de andere baan, anders had hij tegen een tegenligger aan kunnen komen.’’ Jeroen weet als rijinstructeur de schade te beperken en heeft alleen zijn schouder gekneusd. ,,De weg was echt spekglad door de klei. Het was schandalig’’, stelt Vonk.

Het stel, woonachtig in Wanneperveen, is dringend op zoek naar getuigen van het ongeluk iets na 21.00 uur en deelt het verhaal op Facebook. ,,Nu draai ik op voor de schade. Ik wil de schade verhalen op de boer vanwege nalatigheid van hem. Dat is alleen lastig zonder getuigen. Er was een dame die ons tegemoet kwam rijden op het moment dat het ongeluk gebeurde. Wij zouden heel graag in contact met haar komen.’’ Ze wil ook in contact komen met de boer die verantwoordelijk is voor de modder op de weg. ,,Ik weet waarschijnlijk welke boer dat is, maar sta sterker met getuigen.’’

Motor total loss

De motor heeft flinke schade na het ongeluk. ,,De remmen zijn bijvoorbeeld kapot en de buitenkant is beschadigd. Ik denk dat de motor total-loss verklaard wordt. Achteraf gezien zijn wij er goed vanaf gekomen, maar ik baal als een stekker. Ik heb jaren gespaard hiervoor en kon het nu eindelijk kopen. Ik heb de motor welgeteld 15 minuten schadevrij in bezit gehad.’’