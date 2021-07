Chauffeur gestoken door bij; vrachtwagen crasht in sloot langs A6

Werkloos­heid in Oost-Nederland daalt spectacu­lair

23 juli De werkloosheid in Oost-Nederland daalt voor de derde maand op rij en in een hoog tempo, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling zelfs ronduit spectaculair en ook veel harder dan gemiddeld in de rest van het land.