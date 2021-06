Chris W. (43) bekeerde zich tot islam en zoekt vergiffenis: ‘Ik misbruikte mijn kinderen’

GGD-arts Flevoland positief over (na-)zomerperi­o­de: ‘Tweede prik afdoende tegen oprukkende Del­ta-variant’

15 juni Charlie van der Weijden, GGD-arts in Flevoland, haalt ook opgelucht adem. Zijn dag wordt niet helemaal meer beheerst door corona. Maar zijn we wel zo vrij? Of wanen we onszelf onterecht veilig? In Engeland haalt de Delta-variant van het virus de vaccinatiesnelheid immers in. Mensen met één vaccinatie kregen corona, mensen die twee keer waren geprikt bleken wel beschermd te zijn.