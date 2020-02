Ciara is overgewaaid, maar de windstoten blijven: KNMI geeft code geel voor Flevoland en Drenthe

Flat in Emmeloord even onbewoon­baar na storm: ‘Het dak hing bij mij voor het raam’

10 februari Ze stond af te wassen toen het plotseling donker werd in haar keuken. Niet omdat de stroom uitviel. Nee, er bungelde een groot stuk dakleer voor haar raam. Even later zag ze dat er een deel van het dak op haar auto lag.