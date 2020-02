Clubs in gesprek na ‘racisme en bedreiging’ tijdens jeugdwedstrijd in Lelystad

Het bestuur van voetbalclub Be Quick 1887 uit Haren klaagt dat spelers zaterdag bij een wedstrijd van het JO14-1-team tegen SV Lelystad ’67 uitgescholden werden en wil actie ondernemen. ,,In het veld werd onderling veel gediscrimineerd”, vertelt Be Quick-trainer Daan Bredeweg. „Zo is tegen een donkere speler van ons gezegd dat hij een kutneger is en dat hij maar moet oprotten.”