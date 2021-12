Clubs uit Flevoland halen ruim 169.000 euro op met de Grote Clubactie

Openbare orde ‘stelselma­tig verstoord’, dus gebied rond Voorstraat in Lelystad krijgt cameratoe­zicht

Het gebied rond de Voorstraat in Lelystad krijgt van 15 december tot 15 april volgend jaar gemeentelijk cameratoezicht. Dat heeft burgemeester Mieke Baltus besloten, omdat de openbare orde in dit gebied ‘stelselmatig wordt verstoord’. Een schietincident afgelopen zomer was een voorname aanleiding voor het besluit.

3 december