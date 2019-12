COA gaat feiten rond aangifte verkrachting ‘op een rijtje’ zetten

De Stentor meldt vandaag dat er twee mogelijke slachtoffers van verkrachting in een opvanglocatie in Dronten en een in een asielzoekerscentrum in het Zuiden van het land zijn. Een van hen, Elya van Vuuren, zegt dat COA-medewerkers hem adviseerden zich stil te houden. LGBT Asylum Support, een instantie die homoseksuele asielzoekers helpt, bevestigt het verhaal.

Intern kijken

Een woordvoerder van de opvangorganisatie zegt dat er intern gekeken wordt bij de opvang waarover wordt bericht, maar dat de organisatie zich “niet herkent in het beeld. Bij dit soort zaken raden we slachtoffers altijd aan om aangifte te doen. Soms gaan we ook mee naar het politiebureau.”

Aangifte

Ook het ministerie van Justitie benadrukt dat het COA over het algemeen juist aanraadt om aangifte te doen “en daarin het slachtoffer ook begeleidt. Het is aan het slachtoffer zelf om een besluit te nemen over het wel of niet doen van aangifte.”

Overgeplaatst