COA ziet voorlopig af van aanmeldcentrum bij AZC Luttelgeest: ‘We nemen weerstand serieus’

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers bij AZC Luttelgeest lijkt van de baan. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) concludeert in een brief aan het college van Noordoostpolder dat er weinig draagvlak is. Het COA wil in gesprek in met de gemeente over een alternatief in het gebied.

Omwonenden werden begin juli overvallen door de mededeling van staatssecretaris Eric van der Burg dat het COA een aanmeldcentrum wilde vestigen aan de Oosterringweg vlakbij AZC Luttelgeest. Tijdens een inloopavond in Bant bleek twee weken geleden dat er grote weerstand is tegen het plan. Inwoners van de Noordoostpolder vinden dat er genoeg asielzoekers worden opgevangen in de gemeente.

‘Wij nemen dit zeer serieus en zijn ons hier terdege van bewust’, schrijft COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker in een brief aan de gemeente, mede namens de staatssecretaris. Daarom wil hij graag met Noordoostpolder in gesprek over een alternatief. ‘Er blijft nog steeds behoefte aan een aanmeldcentrum en de vraag die aan het college is gesteld is, of er, wellicht op een andere plek in de Noordoostpolder, mogelijkheden zijn om dit te realiseren’, meldt hij.

Onduidelijk is nog voor welke doelgroep, hoe lang die er verblijft en welke infrastructuur er nodig is, schrijft Schoenmaker. ‘Op basis van dit alternatief zet ik graag dit gesprek op korte termijn voort. Ik realiseer mij dat ten aanzien van een verder proces, nauwe betrokkenheid van omwonenden en de gemeenteraad van Noordoostpolder essentieel is en zou dan ook graag met u bezien hoe we daar gezamenlijk een zo goed mogelijk vervolg aan kunnen blijven geven.’

Protest aan de Oosterringweg tussen Bant en Luttelgeest op de plek waar het aanmeldcentrum was gepland. © Wilbert Bijzitter

De staatssecretaris heeft meerdere keren benadrukt dat hij er samen met de gemeente uit wil komen. ,,Ik zit niet te wachten op conflicten’’, zei hij tijdens de inloopavond in Bant tegen de Stentor. Anderzijds liet hij er in reactie op Kamervragen geen twijfel over bestaan: het centrum is keihard nodig. Van der Burg is ‘niet in de gelegenheid om langer te wachten op andere locaties voor het COA’.

Hij beschikt over een ‘dwingend juridisch instrumentarium’ waarbij hij het - plat gezegd - door kan drukken. En sloot niet uit dat het ‘in sommige gevallen nodig is’. Dat middel lijkt hij in dit geval niet te gebruiken, de brief van Schoenmaker laat namelijk enige ruimte. Hij schrijft nergens dat er een dikke streep gaat door een aanmeldcentrum bij AZC Luttelgeest.