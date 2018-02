Coalitiepartijen Flevoland onder vuur na opzeggen vertrouwen in gedeputeerde Meijer

Steun uit onverwachte hoek voor de Flevolandse SP-gedeputeerde Ad Meijer. De voltallige oppositie laakt het tijdstip en de wijze waarop de VVD, D66 en het CDA vorige week in een persbericht het vertrouwen opzegden in Meijer.

Zij gaven als reden zijn hoekige bestuursstijl die niet past bij Flevoland. Ook die argumentatie deed de wenkbrauwen bij een groot deel van de oppositie. Want wat is die Flevolandse bestuursstijl? En hoe verrassend is de hoekige stijl van Meijer? Iedereen wist immers dat hij uit de oppositie kwam en in Utrecht en Amersfoort te boek stond als debatkanon? Waarom dan nu een motie van wantrouwen vanwege deze stijl? Vooralsnog lijkt het erop dat de motie ingediend door drie van de vier coalitiepartijen niet kan rekenen op een Statenmeerderheid.

Moeite

Niet alleen de partijen, maar ook de drie overgebleven gedeputeerden moesten het ontgelden. Jaap Lodders (VVD) onderschreef het beeld dat door de coalitiefracties in de motie van wantrouwen was geschetst. En bevestigde wat zijn fractievoorzitter Jan de Reus eerder zei. Dat ook de overige gedeputeerden verder gaan met Meijer niet echt zien zitten, bijvoorbeeld omdat het moeite kost om collegebesluiten door Provinciale Staten te loodsen. ,,Maar is dat dan niet een probleem van heel het college en moet dan niet het voltallige college opstappen?" analyseerde Wout Jansen (50 Plus).

Strijdbaar

Meijer op zijn beurt toonde zich strijdbaar. Hij was fel op de wijze waarop de VVD, het CDA en D66 hem hadden laten bungelen. ,,Het is inderdaad een beetje typisch om over jezelf te horen praten. Je allerlei opmerkingen te moeten laten welgevallen terwijl deze Statenzaal de enige plek is waar we dit moeten bespreken. Daarom ben ik niet tegemoet gekomen aan de verzoeken die meer dan eens aan mij zijn gedaan om zelf ontslag te nemen."

Laf en achterbaks

De inhoudelijke kritiek en die op zijn stijl weersprak hij. Volgens Meijer speelt er meer dan alleen onvrede over zijn bestuursstijl. Hij denkt dat er binnen de coalitie sprake is van een dubbele agenda en dat de andere partijen op moeilijke dossiers als Oostvaardersplassen en het openbaar vervoer liever een marionetgedeputeerde ziet, dan een man met een mening. Iemand als hijzelf. Meijer besloot zijn eerste bijdrage op felle toon. ,,Als je politieke discussie met mij aan wilt, doe dit dan hier, maar verschuil je niet achter de Flevolandse bestuurscultuur. Dat vind ik laf en achterbaks."