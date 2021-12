College neemt knalhard besluit: geen carbidschieten in Lelystad

video Vrienden redden leven van bejaarde man na woning­brand in Blokzijl: ‘Daar heb je de helden’

Michiel (21), Jorn (21), Bjarne (21) hebben vrijdagmiddag een man uit een brandende woning in het centrum van Blokzijl gered. De man was slecht ter been en moest van de trap getild worden. ,,Het is niet bijzonder, we deden gewoon wat we moesten doen”, vindt Jorn.

