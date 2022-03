Coloriet Dagcentrum De Gouden Koets naar nieuwe locatie

De nieuwe locatie ligt op de begane grond van het Educatief Centrum in Biddinghuizen waar nu ook al een Coloriet Wijkzorg post is gevestigd. Het pand waar het dagcentrum op dit moment is gevestigd wordt binnenkort gesloopt. Samen met de gemeente is er gezocht naar een nieuwe locatie en deze is gevonden in het Educatief Centrum. De komende weken wordt de nieuwe locatie verbouwd en worden de voorbereidingen getroffen voor de verhuizing. Net als op de huidige locatie wordt er gezorgd voor een ‘gezellige inrichting en huiselijke sfeer’ op de nieuwe locatie.