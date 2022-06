Coloriet en Woonzorg Flevoland openen tijdelijk verblijf in Lelystads ziekenhuis St Jansdal

Succesvol Eiland in de Verte na Urk wellicht ook in Emmeloord, Kampen, Steenwijk en Dronten: ‘Voorstel­ling zorgt voor verbinding’

Een op de zeven inwoners van Urk genoot de afgelopen dagen van het onder de lovende kritieken bedolven Eiland in de Verte. Dat laat ruimte over, stelt Han Evers, theaterdirecteur van De Meenthe en producent van de muzikale voorstelling, die verhaalt over de aansluiting die het eiland vond bij de polder eromheen. ,,We overwegen binnen te spelen.”

27 juni