Commissaris Leen Verbeek verkozen tot voorzitter van Congres van Raad van Europa

Resultaten onderzoek naar groepsimmu­ni­teit op Urk laten op zich wachten

22 maart De resultaten van het onderzoek dat inzicht moet geven of er sprake is van groepsimmuniteit op Urk, laten op zich wachten. Sanquin kijkt hoeveel bloeddonors op Urk en in de omgeving antistoffen tegen coronavirus hebben, maar het duurt nog even voordat de bloedbank van genoeg inwoners bloed heeft gekregen.