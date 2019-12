Complete chaos faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad: veiligheid patiënt in gevaar geweest

Voor zover bekend heeft dit echter niet geleid tot ‘ernstige ongevallen’, schrijven de onderzoekers. Dat is te danken aan de inzet en veerkracht van het ziekenhuispersoneel, stelt de Raad. MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord en het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis werden in oktober 2018 failliet verklaard.

Vertragingen en terugval

Het faillissement leidde volgens de OVV tot vertragingen en terugval in behandeltrajecten van duizenden patiënten. Operaties gingen niet door, medicijnen waren niet beschikbaar, patiënten belandden in verkeerde ziekenhuizen of er ontbraken actuele medische gegevens, staat in het rapport. Omdat in de hectiek destijds niet duidelijk was welke faciliteiten of specialisten beschikbaar waren in het geval van complicaties bij een medische ingreep, konden artsen geen gedegen beslissingen nemen over medische ingrepen, stelt de Raad.