Corien bouwde een school in Kenia, maar alles ging mis door een nieuwe directrice: ‘Ineens werd het schoolgeld verhoogd’

Corien Norder is net terug uit Kenia, het land waar ze in 2005 als toerist werd gegrepen door een dorpje ten noorden van Mombassa. Met steun van mensen uit Dronten en omgeving begon ze een school voor kansarme dorpskinderen die september vorig jaar op eigen benen kwam te staan. Een logische en noodzakelijke stap om de school op lange termijn zelfstandig te laten draaien, zegt Norder die dacht dat de tijd er rijp voor was. ,,We hielden er rekening mee dat het onderwijs van een 10 naar een 7 zou gaan, maar dat het in zo’n rap tempo helemaal onderuit zou gaan? Nee, dat had ik nooit kunnen bedenken.’’