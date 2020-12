Corona of niet: volgend voorjaar Flevolandse route langs de tulpen

Alwéér een misser in stikstofbe­re­ke­ning Lelystad Airport: ‘Het gaat maar door’

4 december Opnieuw is een fout ontdekt in de stifstofberekeningen voor Lelystad Airport. In 2014 ging het mis, blijkt uit een Kamerbrief van minister Cora van Nieuwenhuizen. De ‘verkeerde omrekening’ heeft volgens haar geen gevolgen. Ingenieur Leon Adegeest, die eerder fouten ontdekte, bestrijdt dat: ,,Het besluit om Lelystad Airport uit te breiden is genomen op basis van verkeerde informatie.’’