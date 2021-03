Coronaproof ritje in achtbaan? Pretparken Walibi en Slagharen in beeld voor testexperiment Fieldlab

Video Een paar uur weg uit coronaland: proeffesti­val in Biddinghui­zen is ‘ouderwets genieten’

22 maart Even ontsnapt uit coronaland. Zo voelt het proeffestival dat zaterdag in Biddinghuizen plaatsvindt. Het is ouderwets genieten op de velden van Lowlands: dj’s, drankjes, géén mondkapjes en 1,5 meter afstand houden is niet nodig. ,,We doen vandaag alsof er niks aan de hand is.’’