Creil en Bant juichen na EK-zege Italië dankzij Wilfred Genee

Opbouw van Lowlands in Biddinghui­zen gaat door ondanks onzeker­heid: ‘We kunnen niet anders’

11 juli De opbouw van het Lowlands-terrein in Biddinghuizen gaat voorlopig door, ook al is onzeker of het festival op 20, 21 en 22 augustus doorgaat. ,,We kunnen niet anders”, zegt festivaldirecteur Eric van Eerdenburg. Op het terrein naast Walibi is onder meer al een eerste festivaltent verrezen.