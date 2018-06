Dag in Dronten voor gezinnen met kanker

Een jaar geleden organiseerde ex-kankerpatiënte Ingeborg Lups voor het eerst een landelijke dag voor gezinnen waar kanker voorkomt. Sindsdien staat haar telefoon niet stil en melden zich steeds meer ouders en kinderen die problemen hebben door de gezinssituatie die door kanker in het gezin ontstaat. Veel kinderen worden geconfronteerd met gevolgen waarop ze niet goed zijn voorbereid. De behoefte aan ondersteuning is groot.

,,Helaas zijn er weinig of geen organisaties die daar een kant-en-klaar aanbod voor hebben. We worden zelfs vaak gebeld door ziekenhuizen die ook op zoek zijn naar een antwoord. De hoofddoelstelling van de Stichting Langs de Zijlijn is het stimuleren van vroegtijdige ondersteuning aan gezinnen na de diagnose kanker,'' aldus Ingeborg Lups.

Impact

Sprekers op de dag in de Meerpaal zijn prof. dr. Paul Boelen en drs. Dineke Verkaik van de Universiteit van Utrecht. Ze voeren een door Pink Ribbon gefinancierd onderzoek uit naar de impact van kanker in een gezin. Ook Daan Westerink, journaliste en rouwdeskundige gaat in op dit onderwerp. Dit geschiedt in het plenaire deel voor ouders, op de dag die in de eerste plaats voor kinderen is bedoeld. Zij kunnen leuke en interessante workshops volgen.