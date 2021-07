Dagrecord bij vlindertelling Kuinderbos, dankzij veel vrijwilligers en een koude winter

Voor vlinders is het een topjaar, zegt vrijwilliger Gerard Eggens van Staatsbosbeheer als hij zondagmiddag het Schansveld in het Kuinderbos oploopt. ,,In een zachte winter hebben vlinders vaak heel veel last van parasieten. In een koude winter vriezen die parasieten dood, maar de vlinders niet. Kou is heel slecht voor parasieten.’’