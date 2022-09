Daklozen wonen in plantsoen Lelystad, wijkagent: ‘Dit gaan we meer tegenkomen’

Beide partijen laten niet achterste van tong zien na steekinci­dent ‘Polenpark’ Zeewolde: ‘Dit zaakje stinkt’

Het zaakje rond een steekpartij in het ‘Polenpark’ aan de Bosruiter in Zeewolde stinkt aan alle kanten. Maar tot een veroordeling kwam het woensdag niet bij de Lelystadse politierechter. Want zowel het slachtoffer als de 39-jarige Poolse verdachte Daniël M. laten volgens de rechter niet het achterste van hun tong zien.

28 september