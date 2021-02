Dance en Nederlandse artiesten bij proef in Biddinghuizen om weer festivals te houden

St Jansdal in Lelystad opent komend weekend fracturen­po­li vanwege verwachte schaats­druk­te

11 februari St Jansdal zet komend weekend extra personeel in vanwege de verwachte toestroom van patiënten met breuken als gevolg van vallen op het ijs of in de sneeuw. In het ziekenhuis in Lelystad wordt een speciale fracturenpoli geopend.