Dani (16) uit Emmeloord doet gooi naar wereldkampioenschap FIFA 18

Dani Visser (16) uit Emmeloord gaat een gooi doen naar het wereldkampioenschap FIFA 18. De jonge gamer is een van de beste ter wereld in het populaire computerspel en is nu door Team Gullit geselecteerd om mee te doen aan de WK-kwalificatie in Barcelona ,,Het is echt een eer! En Gullit is ook een van de beste middenvelders in het spel'', vertelt Dani.