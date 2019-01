De andere kant van azc Dronten

video Urk mogelijk startpunt van levensge­vaar­lijk drugstrans­port

15 januari Een loods aan de Griend op Urk is in oktober 2018 waarschijnlijk het startpunt geweest van meerdere transporten met drugsafval. Een van die transporten leidde tot een levensgevaarlijke brand in een woonwijk in Eindhoven. Dat bleek uit beelden in het programma Opsporing Verzocht vanavond.