De anderhalve meter telt misschien even niet tijdens proef-festivals in Biddinghuizen

Afspraak in Lelystad gaat mis: man (18) bedreigd met vuurwapen en beroofd van laptop

12 februari Een afspraak over de verkoop van een laptop is in Lelystad geëindigd in een dubbele arrestatie. Twee mannen uit Lelystad beroofden een 18-jarig slachtoffer en sloegen op de vlucht. Ze kwamen echter niet ver.