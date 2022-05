De angst van boer Sijds (65) begon met dat ene telefoontje: ‘Er liggen vijftig dode kippen in de hoek’



MET VIDEOZijn bedrijf in Zeewolde had de twijfelachtige eer het huidige vogelgriepseizoen te openen. Maar vraag pluimveehouder Sijds Dijkstra (65) niet of hij zich schuldig voelt over de misère in pluimveeland. Dat is de meest stompzinnige vraag die hem in de afgelopen periode werd gesteld. ,,Alsof mijn bedrijf de verspreider is. Als ik niet de eerste was, was het wel een ander bedrijf.”