De Banter bussluis (die stiekem geen bussluis is) gaat open voor gewoon verkeer, na boze reacties buurt

De bussluis bij Bant wordt ergens komende dagen gewipt. In elk geval tijdelijk, zodat de inwoners van de nieuwbouwbuurt in het polderdorp gewoon naar hun werk kunnen als die ene andere uitvalsroute vol staat met bouwbusjes. Alleen: hoe zit dat nu met die bussluis?

Nadat buurtapp in de nieuwbouwwijk woensdag ontplofte omdat mensen - alwéér - niet met de auto naar hun werk konden, werd de koe bij de hoorns gevat. Ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder spraken met de buurt en met Dorpsbelang Bant. De conclusie was eensluidend: dág bussluis!

Dat gebeurt nog deze week.

De nieuwbouwwijk van Bant kent maar één officiële in- en uitgang. En die wordt regelmatig versperd door bedrijfsbusjes of enorme hijskranen die in de nieuwste nieuwbouw actief zijn. De ‘bussluis’ aan de achterkant van het dorp wordt nu tijdelijk de andere ontsluitingsweg, via het bedrijventerrein.

Bijzondere zaak

Die ‘drempel’ ligt daar om te voorkomen dat zwaar bouwverkeer op die plek het dorp in- en uitrijdt, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Dat is een bijzondere zaak. Want datzelfde zware bouwverkeer moet nu eerst het hele dorp door voordat het bij de bouwplaats is.

Bovendien: die hoge 'drempel’ in het midden van de ‘bussluis’ houdt zwaar bouwverkeer niet tegen, maar gewone personenauto’s wel. En ook die moeten eerst dwars door het dorp, langs fietsende jeugd. Het waarom is niet helemaal duidelijk. De Stentor stelde de vraag aan de gemeente Noordoostpolder, het antwoord moet nog komen.

Dit was de situatie woensdag, toen de ergernis in het dorp het kookpunt bereikte. In de middag weliswaar een vrije doorgang, maar in de ochtend diezelfde weg potdicht, zoals de inzet op deze foto laat zien:

De enige officiële toegang tot de nieuwbouw in Bant in de middag: ruimte zat op dat moment. Inzet: de situatie in de ochtend: 'Ik ben thuis gaan werken, ik kon er gewoon niet langs.'

