De belevingsvlucht is geweest, en nu?

Teruglezen: de belevings­vlucht is voorbij, de discussie nog lang niet

30 mei Na een tocht van maar liefst 4,5 uur, over de laagvliegroutes die kris-kras boven Oost- en Noord-Nederland lopen, is de Boeing 737 van Transavia rond 22.15 uur geland op thuisbasis Schiphol. Daarmee is een einde gekomen aan de belevingsvlucht, maar naar verwachting nog lang niet aan de discussie over Lelystad Airport. Wat voor de één herrie is, is voor de ander een acceptabel bijgeluid. Ons liveblog wordt nu gesloten.