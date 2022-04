De culturele dino van Flevoland brult weer: ‘Ik kan wel janken als al die stemmen weer samenklinken straks’

Zijn er meer muzikale clubjes die zo’n dwarsdoorsnede van ons land zijn? Natuurlijk, in Het Flevo’s Mannenkoor zingen bijna louter Flevolanders. Máár: zij of hun ouders kwamen ooit van andere windstreken naar de polder. Ieder vogeltje zingt hier nog zoals hij gebekt is. Dus komt de zachte Limburgse g voorbij, de uu’s en aê uit Zeeland en je ziet de son in de see sakken als Amsterdammer Ton Lof zijn glottale aanzet etaleert.