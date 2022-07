De knagende vraag bij het kajakdrama: hoe kan het dat de meisjes geen zwemvesten droegen?

,,Wat een kleintje hè”, zucht Freddy, vanaf de steiger bij zijn boot. Samen met zijn vrouw Jolanda zien ze de hele ochtend al de politie en waterpolitie in de weer bij het haventje bij het Aquacentrum aan het Veluwemeer. En nu zijn ze getuige van hoe het laatste slachtoffertje, een meisje van 5 in een plastic omhulsel op een brancard een lijkenwagen in wordt gereden. We zijn even stil, bij het besef dat inderdaad de omvang van het lichaampje op de brancard zo klein is. Jolanda heeft een kleinkind van die leeftijd. De donkerblauwe auto rijdt langzaam het terrein af.