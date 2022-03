De laatste windreus van Windpark Zeewolde staat nu ook: hoogste tijd voor proefdraaien

Derde verdachte opgepakt voor liquidatie­po­ging in Zeewolde

Er zit een derde verdachte vast in het onderzoek naar een liquidatiepoging in Zeewolde in oktober vorig jaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanochtend naar buiten gebracht. Er zaten al twee mannen vast. Bij het incident raakte een 35-jarige man zwaargewond. De drie mannen staan volgende week voor de rechter.

3 maart