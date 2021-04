De Lelylijn, is die wel zo belangrijk voor Flevoland?

Problemen rond uitbrei­ding Swifter­bant zijn geen incident, betoogt de politiek: ‘Schering en inslag’

21 april Miscommunicatie binnen de gemeente Dronten is de oorzaak van de problemen rond woningbouwplan Swifterbant-Zuid. ,,Ik ben tot twee keer toe verrast’’, zegt wethouder Roelof Siepel. Hij vindt het ‘pijnlijk’ en het maakt hem onzeker, want hij weet niet of er nóg een konijn uit hoge hoed wordt getoverd. De politiek maakt zich zorgen. ,,Hoe hebben we hier kunnen komen?’’