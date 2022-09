De ongewenste Aziatische tijgermug teistert bandenbedrijven, zijn ze verzot op rubber?

Arie Slob aan de bak in Den Haag en Brussel voor Zwolle en omgeving: ‘Hier ligt mijn hart’

Zwollenaar Arie Slob (60) is de kersverse ‘verbinder’ en lobbyist voor de regio Zwolle en probeert het onderste uit de kan te halen in Den Haag en Brussel. De oud-minister voor ChristenUnie is op 1 september begonnen aan zijn nieuwe baan. ,,Ik had dit werk niet voor een andere regio kunnen doen.’’

12 september