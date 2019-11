De wereld van Aron in 48 portretten

Elburgse leerlingen nemen frisse duik in het Veluwemeer voor KWF

28 november Ja, er zijn ongetwijfeld betere momenten te bedenken om een duik te nemen in het Veluwemeer. Maar enkele tientallen leerlingen en een aantal docenten deden dit donderdagmiddag wél bij Beachclub NU in Biddinghuizen, vlakbij de brug naar Elburg. ,,Dit is namelijk niks met wat kankerpatiënten meemaken’’, zegt schoolleider Heidy van den Berg van het Van Kinsbergen College in Elburg. Zij nam zelf ook een duik in het water.